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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» повысит зарплату Винисиусу до 24 млн евро в год (Cadena SER)

« Реал » готов платить Винисиусу 24 миллиона евро в год. Мадридский клуб сделал соответствующее предложение бразильскому вингеру, которое, как сообщается, удовлетворяет обе стороны.

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