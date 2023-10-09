Исследование: прием витаминов может увеличить риск развития рака

Антиоксиданты могут спровоцировать развитие онкологии. К такому выводу пришли ученые. Неужели надо отказываться от продуктов, в которых они содержатся? Нет! Но вот некоторые витаминные добавки пить не стоит.
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