Полицейский Дед Мороз постучался в двери к детям Республики Башкортостан

20 декабря стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». В рамках данной акции сотрудники полиции всей России встречаются с воспитанниками и учениками подшефных дошкольных и учебных заведений, детских домов и социальных приютов, а также детьми из семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.