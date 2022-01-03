Полицейский Дед Мороз постучался в двери к детям Республики Башкортостан

20 декабря стартовала Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз». В рамках данной акции сотрудники полиции всей России встречаются с воспитанниками и учениками подшефных дошкольных и учебных заведений, детских домов и социальных приютов, а также детьми из семей сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей, и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Происшествия8 подписчиков
Популярные статьи
- Председатель СК России поручил организовать проверку доводов активистов из Новосибирской области
- Транспортные полицейские помогли воспитанникам Иркутского детского дома-интерната отправиться на международный фестиваль в Великий Устюг
- В Нижегородской области старший лейтенант полиции спас из горящего дома мужчину
Свежие комментарии