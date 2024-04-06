BAR Technologies создали технологичные паруса. Они экономят три тонны топлива ежедневно

Современные паруса из стекловолокна и стали снижают потребление дизельного топлива на 14 % Компания BAR Technologies представила проект, который может кардинально изменить морские грузоперевозки, а заодно сделать их более экологичными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии