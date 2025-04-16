OpenAI выпустила o3 и o4-mini — самые мощные рассуждающие модели, которые умеют «дум...

OpenAI выпустила o3 и o4-mini — самые мощные рассуждающие модели, которые умеют «думать» картинкамиКомпания OpenAI объявила о выпуске двух новых моделей искусственного интеллекта, в которых основной акцент сделан на улучшение способности к рассуждению.