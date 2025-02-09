«Атмосфера возбуждена»: США охватил ледяной шторм, а климатологи фиксируют все новые погодные аномалии Ирина ВальковаЖителей 19 американских штатов предупредили о надвигающемся ледяном шторме, который принесет с собой гололед, перебои с электричеством и серьезные транспортные проблемы.