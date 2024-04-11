Что творится в КБР? Сейчас идет вооруженное боестолкновение с преступной группировкой

Прошедшей ночью спецназ ФСБ заблокировал их на территории дачного товарищества «Насып» в Нальчике. Для того, чтобы обезопасить граждан в районе обнаружения преступников, был введен режим контртеррористической операции.
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