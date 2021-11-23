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В Белогорском районе продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер

В Белогорском районе продолжаются рейды по соблюдению антиковидных мер

В Белогорском районе работают мобильные группы по контролю за выполнением ограничительных мер - требований Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У, с учётом внесённых в него изменений, а также рекомендаций РоспотребнадзораТак, 22 ноября 2021 года выездной группой ответственных лиц для проведения проверок исполнения ограничительных мер в общественных местах, транспорте и на предприятиях на территории муниципального образования Белогорский район Республики Крым была проведена проверка на территории города Белогорска.

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