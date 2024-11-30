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«Свой чувак». Бэм Адебайо взял 10-й подбор и оформил трипл-дабл после броска Батлера при «+10» на последних секундах

Центровой «Майами» взял 10-й подбор и оформил восьмой в карьере трипл-дабл после броска Джимми Батлера при «+10» на последних секундах матча с «Торонто» (121:111).

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