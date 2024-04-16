Петербург и Ленобласть оказались в числе лидеров по туристическим поездкам по России

В 2023 году Северную столицу посетили 9,4 млн туристов Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в тройке лидеров среди шести регионов, на которые приходится 50% всех туристических поездок по России с начала текущего года.
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