У Пьехи заподозрили деменцию: что известно о состоянии народной артистки

У народной артистки СССР Эдиты Пьехи зафиксированы признаки возрастной деменции и гипертонии. Как утверждают источники Telegram-канала Mash, ухудшение состояния 87-летней певицы во многом связано с увеличением веса — за последнее время она набрала около 30 килограммов.
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