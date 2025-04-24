У Пьехи заподозрили деменцию: что известно о состоянии народной артистки

У народной артистки СССР Эдиты Пьехи зафиксированы признаки возрастной деменции и гипертонии. Как утверждают источники Telegram-канала Mash, ухудшение состояния 87-летней певицы во многом связано с увеличением веса — за последнее время она набрала около 30 килограммов.