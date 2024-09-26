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Царьград

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Под новую площадку ЦУГД отдадут единственный во Владимире бесплатный автодром

Под новую площадку ЦУГД отдадут единственный во Владимире бесплатный автодром

О судьбе площадки для автошкол и водителей-новичков на Северной власти Владимира не сообщают.25 сентября владимирский горсовет одобрил идею переезда главного городского дорожного предприятия - ЦУГД - на несколько метров.

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