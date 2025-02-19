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Царьград

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Воевать одному против семерых? Нет уж: Путин не дал загнать себя в ловушку

Воевать одному против семерых? Нет уж: Путин не дал загнать себя в ловушку

Владимир Путин не дал загнать себя в ловушку. Переговоры в Эр-Рияде не пойдут по старому сценарию. Воевать одному против семерых? Нет уж.

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