Bloomberg: союзники усомнились, что США могут помогать Израилю и Украине вместе

Global Look Press/Joel Marklund/Keystone Press Agency Союзники США усомнились, что у Вашингтона хватит возможностей, чтобы оказывать военную помощь нескольким странам одновременно, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
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