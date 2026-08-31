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Министр внутренних дел Республики Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов встретился с семьей многодетной сотрудницы полиции

Министр внутренних дел Республики Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов встретился с семьей многодетной сотрудницы полиции

31 августа 2026 года в преддверии «Дня знаний» в рамках акции «Помоги пойти учиться»  министр внутренних дел Республики Татарстан генерал-лейтенант полиции Дамир Сатретдинов встретился с семьей многодетной сотрудницы полиции.

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