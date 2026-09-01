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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Закрылось летнее трансферное окно в топ-лигах

В ведущих европейских футбольных лигах трансферный период завершен. Летнее окно переходов закрылось в Премьер-лиге , Серии А , Ла Лиге , Бундеслиге и Лиге 1.

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