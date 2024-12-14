CD Projekt RED подробно разобрала первый трейлер The Witcher 4 Официальный анонс The Witcher 4...

CD Projekt RED подробно разобрала первый трейлер The Witcher 4Официальный анонс The Witcher 4 стал одним из самых ярких моментов The Game Awards, и хотя нам не показали никаких реальных геймплейных кадров, кинематографический трейлер был длинным и содержал большое количество интересных подробностей, которые можно… источник.
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