Новая гумпомощь Поморья охватила на только бойцов СВО

Архангельская область вновь отправила гуманитрарную помощь на передовуюГубернаторский центр "Вместе мы сильнее" в очередной раз помог волонтерам передать в зону СВО гуманитарную помощь по запросам военнослужащих.
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