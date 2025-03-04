Что делать, если вам отказывают в госпитализации по скорой, объяснили страховщики

По словам специалистов системы ОМС, в спорных и даже критических ситуациях есть определенные алгоритмы и правила, следуя которым можно предотвратить фатальные случаи и свести к минимуму риски негативных последствий для пациента.
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