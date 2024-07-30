Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Но в министерстве следят за действиями певицы и в случае необходимости ее внесут в соответствующий реестр Минюст РФ не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, сообщает РИА Новости.