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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Минюст не нашел оснований для признания Пугачевой иноагентом

Но в министерстве следят за действиями певицы и в случае необходимости ее внесут в соответствующий реестр Минюст РФ не имеет сведений, позволяющих сделать вывод о наличии обстоятельств для признания певицы Аллы Пугачевой иноагентом, сообщает РИА Новости.

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