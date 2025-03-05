Более 120 млн руб. собрали на сайте «Миллион призов» для участников СВО

Более 120 миллионов рублей перечислили москвичи на сайте «Миллион призов» в поддержку бойцов, участвующих в специальной военной операции (СВО), и на оказание гуманитарной помощи мирным гражданам на новых и приграничных территориях России.
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