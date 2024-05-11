Нужны ли современной России бриллианты мадам Петуховой Состоятельные россиянине начали возвращать активы на Родину из страха перед их конфискацией за рубежом, утверждает Bloomberg.
Блудные олигархи готовы поделиться миллиардами с Родиной
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Было бы только желание, а в России сейчас не паханный фронт работ, выкладывай и создавай заводы и фабрики. Во время войны все "думающие головой" многократно увеличивали свои капиталы. Но это к сожалению, не всем дано понять.
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