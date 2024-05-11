Блудные олигархи готовы поделиться миллиардами с Родиной

ИМ

Ильдус Мамлеев

Было бы только желание, а в России сейчас не паханный фронт работ, выкладывай и создавай заводы и фабрики. Во время войны все "думающие головой" многократно увеличивали свои капиталы. Но это к сожалению, не всем дано понять.