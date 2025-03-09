Пророссийское подполье опросило украинцев о готовности молодежи воевать за ВСУ

Пророссийское подполье опросило украинцев о готовности молодежи воевать за Вооруженные силы Украины. По словам координатора подполья Сергея Лебедева, отправиться служить готовы не более 10-20 процентов граждан в возрасте 18 лет, передает РИА Новости.