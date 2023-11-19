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Успеть до 1 декабря: какие налоги нужно заплатить за оставшиеся 10 дней

До 1 декабря 2023 года все россияне, владеющие имуществом, должны заплатить на него налог. Он платится с любого недвижимого имущества, будь то квартира, дом, коммерческое помещение, машиноместо…При этом базовая ставка налога зависит от вида имущества, а конкретную сумму платежа рассчитывает ….

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