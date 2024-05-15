Тренер "Спартака" Слишкович о поражении "Балтике": реализация была не на уровне

Исполняющий обязанности главного тренера московского "Спартака" Владимир Слишкович прокомментировал поражение команды от калининградской "Балтики" в финале Пути регионов Кубка России, отметив, что соперники заслужили победу в этом матче.
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