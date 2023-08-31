Тайны Истории

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За что императрица Елизавета ненавидела Нарышкину, и В чем фрейлина под конец жизни раскаивалась в монастыре

За что императрица Елизавета ненавидела Нарышкину, и В чем фрейлина под конец жизни раскаивалась в монастыре

Жена Александра I Елизавета Алексеевна по описаниям современников была безупречно воспитанной, деликатной и сдержанной.

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