В Москве 18-летний молодой человек отдал мошенникам 35,3 млн рублей. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.
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