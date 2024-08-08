Генерал-майора Шестерова отправили под домашний арест по делу о хищении

Замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров отправлен под домашний арест до 21 сентября по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на парк «Патриот».
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