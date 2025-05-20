Клиенты «Деловых линий» остались без грузов после неожиданного закрытия терминала в столице ХМАО

Жители Ханты-Мансийска массово жалуются на работу транспортной компании «Деловые линии». После закрытия терминала в столице Югры клиенты столкнулись с невозможностью получить свои грузы, а также с непредвиденными перенаправлениями отправлений в Нефтеюганск без их согласия.
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