Клиенты «Деловых линий» остались без грузов после неожиданного закрытия терминала в столице ХМАО

Жители Ханты-Мансийска массово жалуются на работу транспортной компании «Деловые линии». После закрытия терминала в столице Югры клиенты столкнулись с невозможностью получить свои грузы, а также с непредвиденными перенаправлениями отправлений в Нефтеюганск без их согласия.