Небензя заявил о формальной поддержке Украины со стороны Запада

Постпред России при ООН Василий Небензя сообщил об усталости Запада от украинского вопроса, отмечая формальную поддержку Киева.
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