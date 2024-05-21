Захарова заявила об отсутствии приглашения РФ на годовщину высадки в Нормандии

Запад "бросает в топку" историю и другие вечные темы, которые становятся объектом его игры. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сведения о том, что Россию не пригласили на церемонию празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня.