Захарова заявила об отсутствии приглашения РФ на годовщину высадки в Нормандии

Запад "бросает в топку" историю и другие вечные темы, которые становятся объектом его игры. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сведения о том, что Россию не пригласили на церемонию празднования 80-летия высадки союзников в Нормандии 6 июня.
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