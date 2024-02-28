Реконструкцию торгово-развлекательного центра «Мега Теплый Стан» завершат в 2024 году

Работы по реконструкции проводит компания Ingka Centres в России Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкарёвым сегодня заявил о планах завершить масштабные работы по реконструкции торгово-развлекательного центра «Мега Теплый Стан» в текущем году.