Реконструкцию торгово-развлекательного центра «Мега Теплый Стан» завершат в 2024 году

Работы по реконструкции проводит компания Ingka Centres в России Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкарёвым сегодня заявил о планах завершить масштабные работы по реконструкции торгово-развлекательного центра «Мега Теплый Стан» в текущем году.
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