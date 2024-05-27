"Американцы сказали русским, что уничтожат их всех", - Сикорский

ДМИТРИЙ СМИРНОВ «Министр иностранных дел Польши призывает к долгосрочному перевооружению Европы»: Сикорский заявил, что США уничтожат все российские позиции на Украине, если Россия применит ядерное оружие, а пока призвал бить западным оружием по территории РФ, назвав первую цель — Ростов-на-Дону.