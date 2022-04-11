Происшествия

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В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали местного жителя, незаконно проводившего одиночный пикет

В Комсомольске-на-Амуре сотрудники полиции выявили 33-летнего местного жителя, который находился на центральной площади города и демонстрировал плакат, дискредитирующий Вооруженные Силы Российской Федерации.

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