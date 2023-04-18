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Дистрибьютеры и блогеры высоко оценили инновационную технику Redkey

Дистрибьютеры и блогеры высоко оценили инновационную технику Redkey

14 апреля в Москве завершилась Российская неделя высоких технологий 2023. На выставке были представлены высокотехнологичные новинки в области потребительской электроники, спорта и активного отдыха, малой бытовой техники и автомобильной электроники.

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