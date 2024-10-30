Захарова оценила влияние российских журналистов на формирование Западом картины мира

Российские журналисты мешают Западу формировать свою картину мира. Такое мнение в эфире радио Sputnik выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя инцидент с преследованием корреспондента РИА Новости на митинге в Тбилиси.
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