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«МЮ» набрал 1 очко в 5 матчах с топ-3 АПЛ в этом сезоне, разница мячей – 2:16

«Манчестер Юнайтед» неудачно играет с соперниками из топ-3 АПЛ в этом сезоне. Из 5 проведенных матчей «Юнайтед» сыграл вничью лишь с «Челси» (1:1).

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