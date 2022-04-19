«МЮ» набрал 1 очко в 5 матчах с топ-3 АПЛ в этом сезоне, разница мячей – 2:16

«Манчестер Юнайтед» неудачно играет с соперниками из топ-3 АПЛ в этом сезоне. Из 5 проведенных матчей «Юнайтед» сыграл вничью лишь с «Челси» (1:1).
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