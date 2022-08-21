Великий скачок Петра I

К 350-летию рождения величайшего русского гения: «Петр… воскресил Россию полумертвую, воздвиже сияющую… возведя от тьмы к свету, от незнания к знанию, от бесчестия к славе».
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