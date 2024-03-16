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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кожевников об «Авангарде»: «Состав у Омска веселый, собран под большие победы. Но в серии с «Локомотивом» нужна тренерская смелость, в шахматах шансов мало»

– Александр Викторович, самая интригующая для вас четвертьфинальная серия? – Назову две – с участием родного «Спартака» и «Авангарда».

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