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Генсек кабмина Японии заявил о протесте КНДР из-за пуска ракеты

Генсек кабмина Японии заявил о протесте КНДР из-за пуска ракеты

Япония по каналам заявила решительный протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты. Об этом сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси на пресс-конференции, передает РИА Новости.

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