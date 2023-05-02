В МИД Приднестровья заявили об отсутствии реакции Киева на задержание завербованного СБУ

Власти Приднестровья передали Киеву информацию о человеке, задержанного в непризнанной республике по подозрению в подготовке теракта, однако украинская сторона не отреагировала на это, сообщил в интервью «Известиям» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.