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В МИД Приднестровья заявили об отсутствии реакции Киева на задержание завербованного СБУ

В МИД Приднестровья заявили об отсутствии реакции Киева на задержание завербованного СБУ

Власти Приднестровья передали Киеву информацию о человеке, задержанного в непризнанной республике по подозрению в подготовке теракта, однако украинская сторона не отреагировала на это, сообщил в интервью «Известиям» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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