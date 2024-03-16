🇷🇺 «Такое решение было единственно верным»: Сергей Лавров о крымском референдуме 2014 года Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇷🇺 «Такое решение было единственно верным»: Сергей Лавров о крымском референдуме 2014 года Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поздравил крымчан с 10-летием Крымской весны.