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Адвокат Некрасов: обвинение ФСБ может обернуться судьбой Meta* для Telegram

Адвокат Некрасов: обвинение ФСБ может обернуться судьбой Meta* для Telegram

Уголовное преследование в России основателя Telegram Павла Дурова, скорее всего, не отразится на рядовых пользователях мессенджера, но может осложнить работу бизнеса, магазинов и образовательных проектов, использующих платформу как инфраструктуру.

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