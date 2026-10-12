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Lanterns Now Has The DC Universe's Worst Audience Score On Rotten Tomatoes

Lanterns Now Has The DC Universe's Worst Audience Score On Rotten Tomatoes

HBO's Lanterns has achieved critical acclaim and stellar viewership numbers. However, it also boasts the lowest DCU audience score over on Rotten Tomatoes.

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