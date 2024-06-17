«Ударила её кулаком»: Валентина Талызина рассказала, как Ахеджакова спровоцировала драку на съемочной площадке

Недавно Валентина Талызина посетила авторскую программу Бориса Корчевникова на Первом канале. Легендарная актриса предалась воспоминаниям, и поведала интересную историю о том, как во время съемок одного из фильмов Ахеджакова спровоцировала Русланову на драку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии