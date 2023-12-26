Актер и продюсер «Бригады» Александр Иншаков признался, что привлек юристов для ответа блогерши Насти Ивлеевой по «голой вечеринке» в Москве .
Ивлеевой хотят запретить сниматься в рекламе и лишить ее миллиарда рублей
Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
От гордости в зобу дыханье спёрло - дурные деньги развращают и недалёкие начинают считать себя "владычицами морскими", а не шлюшками, кем они и являются. Гнать этих тварей с рекламы, до3,14зделись.
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15 час.
И
Ира
Ой, прямо все фрики раскаялись и готовы искупить... Ни единому слову всей этой шушеры верить нельзя. "Их кумир - телец златой" и хайп на любой мерзости. Вычищать надо всё это г...но из страны погаными метлами.
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5 час.
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