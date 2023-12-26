Ивлеевой хотят запретить сниматься в рекламе и лишить ее миллиарда рублей

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Леонид Ла Рошель

От гордости в зобу дыханье спёрло - дурные деньги развращают и недалёкие начинают считать себя "владычицами морскими", а не шлюшками, кем они и являются. Гнать этих тварей с рекламы, до3,14зделись.