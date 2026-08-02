Российские силы ПВО сбили за сутки больше 1,1 тысячи дронов ВСУ

РИА Новости/Евгений Биятов Российские средства противовоздушной обороны за прошедшие сутки сбили более 1,1 тысячи беспилотников ВСУ, а также шесть авиабомб и один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS.
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