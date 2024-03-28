ООН не удалось установить причину крушения в январе Ил-76

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не удалось установить обстоятельства крушения в январе над Белгородской областью самолета Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.
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