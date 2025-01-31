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В городе-спутнике Екатеринбурга мэром «случайно» выбрали технического кандидата

В городе-спутнике Екатеринбурга мэром «случайно» выбрали технического кандидата

Это жена водителя пока еще действующего главы города, который также баллотировался, но проиграл. Мэром свердловского города Березовский стала Юлия Маслакова, которая, как утверждает «Коммерсант», выдвигалась в качестве технической кандидатки.

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