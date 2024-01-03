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В зоне СВО погиб осуждённый за крупную взятку экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов

В зоне СВО погиб осуждённый за крупную взятку экс-начальник УМВД по Екатеринбургу Игорь Трифонов

Адвокат сообщил о гибели при выполнении боевого задания в зоне СВО приговорённого к колонии бывшего главы полиции в ЕкатеринбургеВ зоне специальной военной операции погиб бывший начальник Управления МВД по городу Екатеринбургу генерал Игорь Трифонов.

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